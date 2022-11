1 min

SG Ambach II dreht das Spiel

(csp). In der Gruppe 2 der Fußball-C-Liga Dillenburg hat die SG Ambach II in Bischoffen einen 0:2-Rückstand bei der SG Aartal II noch in einen 5:3 (0:1)-Auswärtssieg gedreht....

