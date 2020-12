SG Ambach verlängert mit Trainer Marius Löhr

Marius Löhr und die SG Ambach verlängern ihre Zusammenarbeit. Foto: SG Ambach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die SG Ambach und Spielertrainer Marius Löhr setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der Spielertrainer des derzeitigen Tabellendritten der Fußball-B-Liga wird auch in der Saison 2021/2022 die sportlichen Geschicke leiten.

"Wir sind froh und stolz verkünden zu können, dass wir den laufenden Vertrag mit unserem Trainer Marius Löhr um ein weiteres Jahr verlängern konnten. Damit gehen wir in die dritte Saison als SG Ambach und sind glücklich, dass wir den erfolgreichen Weg mit Marius gemeinsam weitergehen können."

Als im August 2019 die beiden Vereine TSSV Schönbach und SV 88 Gusternhain als SG Ambach an den Start gingen, übernahm der Aßlarer den Posten als Spielertrainer. In seiner ersten Saison 2019/2020 formte er eine schlagkräftige Truppe und förderte vor allem die Kameradschaft in der Mannschaft. In dieser Runde konnte sich die SG Ambach mit einigen Neuzugängen in der B-Liga-Spitze etablieren. Löhr ist mit aktuell acht Treffern auch der beste Torschütze der Klasse, ehe die Runde coronabedingt Ende Oktober unterbrochen wurde.

"Die beiden Vorstände sind mehr als zufrieden mit der bisherigen Arbeit von Marius Löhr und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit", heißt es in einer Pressemitteilung der SG. Gemeinsam wollen Verein und Trainer nun Planungen für die sportliche Zukunft vorantreiben. Die sportliche Führung und der Coach befinden sich seit einigen Wochen in einigen Personalgesprächen mit potenziellen Neuzugängen. "Wir hoffen, schon sehr bald erste erfolgreiche Ergebnisse vermelden zu können. Unser Ziel ist es weiterhin, die sportlichen Leistungen zu steigern, mit viel Spaß und Kameradschaft Fußball zu spielen und unsere auswärts spielenden Ambacher Jungs wieder zurückzuholen", teilt der Verein mit und hofft, mit der nun feststehenden Personalie auf der Trainerposition den ersten Schritt gemacht zu haben.