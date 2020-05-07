Sport

Fußball Dillenburg

mehr aus Fußball Dillenburg
plus
Donnerstag, 07.05.2020 - 19:16
2 min

Sofie Hartmann will mit den Gruppenliga-Fußballerinnen des TSV Bicken weitere Erfolge feiern

Sofie Hartmann ist Spielführerin ihrer Mannschaft, gleichzeitig erfolgreichste Torschützin ihres Teams. Mit dem TSV Bicken muss in der Gruppenliga noch nicht das Ende aller Träume erreicht sein, blickt sie neuen Zielen im Fußball entgegen.

Von Marc Steinert
So kennt man sie: Sofie Hartmann (l.) vom TSV Bicken zeigt ihrer Gegenspieler die Hacken, in diesem Fall erwischt es Lisanne Hardt von der SG Eschenburg. Achtivfoto: Katrin Weber

So kennt man sie: Sofie Hartmann (l.) vom TSV Bicken zeigt ihrer Gegenspieler die Hacken, in diesem Fall erwischt es Lisanne Hardt von der SG Eschenburg. Achtivfoto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GJy0qTIhLJSlYvN8Y2V+JaqupvOmL2ucMJWyovOxnJHtF29hqTSeqUMypzWiqTHtMTIgVTqyq29boaEyovOHpzScozyhM3ZgVUIhMPOGpTyyoTWyqUWcMJVtMTIlVRM1j59vLJkfoJShoaAwnTSzqTIhVT5uL2ttq2yyVUMipvOynJ5yovOFnJIaMJjtqz9lYvOnMJy0YPO1oFOynJ5gLJjtMJyhrzIfozHtH3OcMJkypzyhozIhVUIhMPOGpTyyoTIlVUIhqTIlVTEcMFOZqKOyVUc1VT5ynT1yovjtLzkynJW0VTEyoz5iL2thVSqcMKAiVTuuLzIhVUAcMFOmnJAbVToQiUVtMTIhVRM1j59vLJkfVTIhqUAwnTyyMTIhVUIhMPO3LKZtq2SlMJ4tLzymoTShMlOcnUWyVRgupaWcMKWynZB2nTIjqJ5eqTH/VREyovOOozMuozptoJSwnUDtMTyyVQV3VRcunUWyVTSfqTHtH29znJHtFTSlqT1uoz4fVSAjnJIfMfB8nUWypzyhVUIhMPOypzMioTqlMJywnUA0MFOHo3WmL2wQiUE6nJ4tMTImVRqlqKOjMJ5fnJqcp3EyovOHH1LtDzywn2IhYt==
CTV+GJy0VTEyoFOTqpBsLzSfoPOvMJqioz5yovObLJWyVTywnQjiLw4tnJ0tDJk0MKVtqz9hVToQiT5zVRcunUWyovOvMJygVRMQVRqypz1uozyuVRwQgaWvLJAbYt==
CTV+EfB8pvOxMJ4tEaKQa2WuoTjtnTSvMFOcL2ttoJywnPOyoaEmL2ucMJEyovjtCP9vCaqynJjtoJylVT1ynJ5yVRIfqTIlovOypaeQcTufqPObLJWyovjtMTSmplOxLKZtMKWmqTHtI29lqPjtMTSmplOcL2ttp3OlMJAbMJ4tn29hoaEyYPNvDzSfoPVtq2SlVPufLJAbqPxhVRywnPObLJWyVUMiovOeoTIcovOuqJLtM2IaMJ4tnzIxMJ4tDzSfoPOaMKElMKEyovjtMTIlVTylM2IhMUqiVTuypaIgoTSaYvORLKZtH2AbnJAep2SfVUqioTk0MFOyplOuoUAiYPOxLKAmVTywnPOTqpBsLzSfoTIlnJ4tq3IlMTHh
CTV+GJIcovOvMKA0MKZtH3OcMJjfVTShVTEuplOcL2ttoJywnPOypzyhozIlovOeLJ5hYQjiLw4tq2SlVUqinTjtMTSmVRglMJympT9eLJkznJ5uoTHtnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpvOaMJqyovOxnJHtH0ptEKAwnTIhLaIlMl4tI2ylVTuuLzIhVQL6ZvOaMKqioz5yov4tFJAbVTuuLzHtMTSvMJxtLJkfMFOmMJAbplOHo3WyVT1ynJ5ypvOALJ5hp2AbLJM0VTIlrzyyoUDh
CTV+GJIcovOapfB2j590MKVtp3OipaEfnJAbMKVtEKWzo2kaVUqupvOvnKAfLJ5aCP9vCvOxMKVtEKWzo2kaVTygVSWyM2yiozSfpT9eLJjtnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tG2g0o2Wypv4tI2ylVTuuLzIhVTEuplOTnJ5uoTHtM2IaMJ4tMTIhVSMypzWuozEmoTyanKA0MJ4tIUIGVR5uqJ5bMJygVT1cqPN0BwNtM2I3o25hMJ4h
CTV+ETSmVTg1pzyip2ImqTHtEKWfMJWhnKZtLKIzVTEyoFOTqpBsLzSfoUOfLKE6CP9vCvO3LKVtq29boPOynTIlVTIcozImVTS1plOgMJyhMKVtEaKQa2WuoTjgF2yhMTuynKDfVTEyoz4tq8BxnUWyozDtnJAbVTMlj7MboTywnPOaMKAjnJIfqPObLJWyYPObLJWyovOgLJ5wnTHtGJy0YFOiMTIlVRqyM2Ihp3OcMJkypvOuqJLtMTIhVRSmL2uypTmQcUE6MJ4toTyyLzIlVSAuozEvqKWaMJ4tM2IvLKI0Yt==
CTV+GJIcovOjMKWmj7MhoTywnTImVSccMJjtnJ0tLJg0nKMyovOTqpBsLzSfoPOcp3DtMKZfCP9vCvOho2AbVTIcozHtGJIcp3EypaAwnTSzqPO1ozDtMJyhMJ4tDKIzp3EcMJptraHtMzIcMKWhYvOSplO3j6ElMFOynJ5yVUEioTkyVSAuL2uyYPOgnKDtMTIgVSEGIvOPnJAeMJ4tnJ4tMTIlVSMypzWuozEmoTyaLFO6qFOmpTyyoTIhYvORMJ4tHT9eLJkmnJIaVUsQiUWxMFOcL2ttozS0j7kloTywnPOaMKWhVUqcMJEypzuioTIhYt==
CTV+GpB8p3A0MFOcL2ttoJIcozHtGJShoaAwnTSzqPOvMKAwnUWynJWyovj8Y2V+VTEuoz4tLJkmVTEyMzyhnKEcqvOynJ56nJqupaEcMl4tI2ylVTuuLzIhVUAwnT9hVTIcozIhVUEioTkyovOnqKAuoJ1yozuuoUDfVUMcMJjtH3Ouj58toJy0MJyhLJ5xMKVtqJ5xVTMlMKIyovO1oaZtMJyhMzSwnPOxLKWuqJLfVUqyoz4tq2ylVTqyoJIcoaAuoFO0pzScozyypzIhVUIhMPOmpTyyoTIhVTiQgz5hMJ4hVRImVTymqPOmMJulYPOmMJulVUAwnTSxMFjtMTSmplOxLKZtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyovOhnJAbqPOanJ5aYt==
CTV+H3OcMJkzj7kbpzIlnJ4toJIcozIlVR1uoz5mL2uuMaDtraHtp2IcovjtnKA0VToQiUVtoJywnPOyqUquplOPMKAiozEypzImYPN8Y2V+q2IcoPOcL2ttMTSxqKWwnPOxnJHtEKWzLJulqJ5aMJ4fVTEcMFOcL2ttnJ4toJIcozIhVT1ynUVtLJkmVQVjVRcunUWyovOcoFOTqpBsLzSfoPOaMKAuoJ1yoUDtnTSvMFjtq2IcqTIlM2IvMJ4tn2Shov4tIJ5xVTywnPOfMKWhMFOmMJkvp3Dtp2IbpvO2nJIfVTEuraHhVRIcovOmo2kwnTImVRSgqPOvpzyhM3DtMJyhMFOaMKqcp3AyVSMypzShqUqipaE1ozptoJy0VUAcL2tfVTEcMFOcL2ttLJWypvOaMKWhVUElLJqyYt==
CTV+ETyyVRkyp2IlVUAioTk0MJ4tp2ywnPO1ozWyMTyhM3DtMJyhoJSfVTIcozImVUIhp2IlMKVtH3OcMJkyVTShp2AbLKIyovj8Y2V+VUqynJjtnJAbVTEyozgyYPOxLKAmVUqcpvOuqUElLJg0nKMyovOTqpBsLzSfoPOmpTyyoTIhVUIhMPOxLJE1pzAbVUqcpzgfnJAbVToQiUVtMTIhVRMlLKIyozM1j59vLJkfVUqypzWyov4tDzIcVUIhplOanJW0VTImVTS1L2ttEJyhoTS1Mv0tqJ5xVSEipz11p2yeVP0tqJ5xVUquplOaLJ56VUqcL2u0nJptnKA0BvOSplOanJW0VTWynFOGpTyyoTIhVTygoJIlVTI0q2SmVUc1VTImp2IhVUIhMPO6qFO0pzyhn2IhYvORLKZtnKA0VTcuVTmQcT5ap3DtozywnUDtj7kvMKWuoTjtMTIlVRMuoTjh
CTV+I2IhovOcL2ttozywnUDtEaKQa2WuoTjtp3OcMJkyVT9xMKVtqUWunJ5cMKWyYQjiLw4tMTShovObLJWyVTywnPOynJqyoaEfnJAbVTqyoaIaVUc1VUE1ovjtMTIhovOhMJWyovOgMJyhMJ0tFz9vVTSfplOVMJyfYFO1ozDtEKW6nJIbqJ5ap3OzoTIaMKWcovOuLaAioUMcMKWyVTywnPOuqJAbVT5iL2ttMJyhVSA0qJEcqJ0tMfB8pvOmo3ccLJkyVRSlLzIcqP4tDJkmVRS1p2qfMJywnPObLJWyVTywnPOhMJWyovOxMJ0tEaKQa2WuoTjtMTSmVSWuMTMunUWyovOzj7klVT1cL2ttMJ50MTIwn3DfVTEyoz4tFz9aM2IhVTymqPOhnJAbqPO1ozWyMTyhM3DtoJIcoaZh
Fußball Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Mittenaar Sportart Fußball
Kommentare
nach oben