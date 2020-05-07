Sofie Hartmann will mit den Gruppenliga-Fußballerinnen des TSV Bicken weitere Erfolge feiern

So kennt man sie: Sofie Hartmann (l.) vom TSV Bicken zeigt ihrer Gegenspieler die Hacken, in diesem Fall erwischt es Lisanne Hardt von der SG Eschenburg. Achtivfoto: Katrin Weber
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