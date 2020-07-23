SSV Allendorf zaubert ein neues Team aus dem Hut

Waheed Rashid (r.) wird als spielender Co-Trainer beim SSV Allendorf einer der Schlüsselakteure sein. Archivfoto: Katrin Weber
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NACH EINER SG-AUFLÖSUNG: MIT ZWEI TEAMS IN EINER LIGA?
Wer behält nach einer SG-Auflösung den Startplatz in der bisherigen Liga?
§ 21 der HFV-Spielordnung "Auflösung von Herren- und/oder Frauen-Spielgemeinschaften" schafft in einem einzigen Satz Klarheit: "Bei Auflösung einer Herren- und/oder Frauen-Spielgemeinschaften entscheidet der Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung über die Spielklasseneinteilung der einzelnen Mannschaften." Punkt. Es ist also mitnichten so, dass der "Sieger" eines Scheidungskriegs in der bisherigen Klasse bleibt und der "Verlierer" in der tiefsten Liga anfangen muss. Deswegen ist nach Ende der SG Kalteiche ein Weiterspielen in der A-Liga sowohl für den SSV Haigerseelbach als auch für den SSV Allendorf möglich. Die Vereine, die bisher die SG Roßbachtal/Weidelbach gebildet hatten, haben hingegen einen anderen Weg gewählt. Der FC Niederroßbach übernahm den bisherigen A-Liga-Startplatz der SG, während der FC Weidelbach mit Spielern aus der bisherigen SG-Reserve für die C-Liga gemeldet hat. (jes)
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