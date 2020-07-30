Donnerstag,
30.07.2020 - 19:27
2 min
SSV Dillenburg zieht aus der Kreisoberliga zurück
Die Fußball-Kreisoberligasaison 2020/2021 wird ohne den SSV Dillenburg stattfinden. Der Verein hat seine erste Mannschaft in die B-Liga Dillenburg zurückgezogen. Die "Zweite" bleibt für die C-Liga, Gruppe 2, gemeldet.
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