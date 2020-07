SSV Hirzenhain meldet für die C-Liga Dillenburg

Im Zweitrunden-Pokalderby 2017/2018 gegen die SG Eschenburg hatten Dominic Bauk (l.) und der inzwischen inaktive Sebastian Otto durchaus ihren Spaß. Um Spieler wie Bauk will der SSV Hirzenhain in diesem Sommer ein neues Team aufbauen. Als Ziele nennt der Vereinsvorsitzende Rüdiger Göbel: "Wir wollen die Lage zunächst sondieren und den Spaß am Fußball wiederfinden." Das müsste die Mannschaft aber nicht von einer Platzierung im oberen Tabellendrittel abhalten. Foto: Sven Jessen