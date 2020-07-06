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Montag, 06.07.2020 - 19:45
3 min

SSV Hirzenhain meldet für die C-Liga Dillenburg

Wie geht es nach dem Ende der SG Hirzenhain/Lixfeld für die Fußballer aus beiden Vereinen weiter? Der SSV Hirzenhain hat eine eigene Mannschaft für die C-Liga Dillenburg gemeldet, und der SSV Lixfeld hat in der A-Liga Biedenkopf eine Spielgemeinschaft mit dem SSV Hörlen gebildet.

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
Im Zweitrunden-Pokalderby 2017/2018 gegen die SG Eschenburg hatten Dominic Bauk (l.) und der inzwischen inaktive Sebastian Otto durchaus ihren Spaß. Um Spieler wie Bauk will der SSV Hirzenhain in diesem Sommer ein neues Team aufbauen. Als Ziele nennt der Vereinsvorsitzende Rüdiger Göbel: "Wir wollen die Lage zunächst sondieren und den Spaß am Fußball wiederfinden." Das müsste die Mannschaft aber nicht von einer Platzierung im oberen Tabellendrittel abhalten. Foto: Sven Jessen

Im Zweitrunden-Pokalderby 2017/2018 gegen die SG Eschenburg hatten Dominic Bauk (l.) und der inzwischen inaktive Sebastian Otto durchaus ihren Spaß. Um Spieler wie Bauk will der SSV Hirzenhain in diesem Sommer ein neues Team aufbauen. Als Ziele nennt der Vereinsvorsitzende Rüdiger Göbel: "Wir wollen die Lage zunächst sondieren und den Spaß am Fußball wiederfinden." Das müsste die Mannschaft aber nicht von einer Platzierung im oberen Tabellendrittel abhalten. Foto: Sven Jessen

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