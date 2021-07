SSV Langenaubach stellt Team vor und spielt

SSV Langenaubach. Foto: SSV Langenaubach

Jetzt teilen:

HAIGER - Der SSV Langenaubach hat sich für die Fußball-Saison 2021/2022 neu ausgerichtet: Rückzug aus der Verbandsliga, Neustart in der Kreisoberliga. Und die Reserve macht in der B-Liga gemeinsame Sache mit dem SSV Allendorf. Etliche der neuen Spieler werden am Samstag erstmals in Aktion treten. Moderator Michael Wagner wird sie den Mitgliedern, Fans und Gönnern des Vereins ab 14 Uhr in kleinen Interviews im Rahmen der offiziellen Teampräsentation vorstellen. . Um 17 Uhr wird der neue Trainer David Gubsch die erste Mannschaft zum Testspiel gegen den TSV Altenkirchen bitten. Zuschauer werden gebeten, auf die Hygienevorschriften zu achten und sich am Eingang per Luca-App zu registrieren. Wer nicht über die Luca-App verfügt, kann sich per Liste registrieren lassen.