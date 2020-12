SSV Steinbrücken rüstet auf LED-Flutlicht um

Jetzt teilen:

Nach dem Sportplatz in Eibelshausen ist auch der Fußballplatz in Steinbrücken auf LED-Flutlicht umgerüstet worden. Die Anlage ist im Dezember in Betrieb gegangen und von Kreisfußballwart Martin Seidel offiziell abgenommen worden. Auch in Steinbrücken kann jeder einzelne Flutlichtmast und jedes einzelne Modul per App angesteuert und gegebenenfalls gedimmt oder ausgetauscht werden. Wie der SSV Steinbrücken mitteilt, liegt die Energieersparnis der umgerüsteten LEDKon-Anlage bei mindestens 50 Prozent. Die alte Anlage verbrauchte nach Vereinsangaben 18 KW, der Ansatz für die neue Anlage liegt bei 9 KW. Gefördert oder unterstützt wurde die Umrüstung der Flutlichtanlage durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport, durch den Lahn-Dill-Kreis sowie durch die Gemeinde Dietzhölztal. (jes/Foto: Janine Thieme)