Stadtmeisterschaft: Niederroßbach und Allendorf erreichen Finale

Beim SSV Sechshelden wird am Sonntag ab 15 Uhr der Stadtmeister ermittelt.

HAIGER - Bei der Haigerer Fußball-Stadtmeisterschaft in Sechshelden ist alles für den Final-Sonntag vorbereitet. In den Halbfinalspielen über zweimal 30 Minuten setzten sich am Samstag der FC Niederroßbach und der SSV Allendorf durch. Die beiden A-Ligisten stehen im Endspiel. Die Partie um Rang drei werden der SSV Sechshelden und der VfL Fellerdilln bestreiten.

Halbfinale, SSV Sechshelden - SSV Allendorf 0:3 (0:1): Kreisoberligist SSV Sechshelden ging die Partie defensivbetont an und versuchte, einige Nadelstiche zu setzen. Allendorf machte das Spiel und ging durch Damian Pyrek in Führung. Nach dem Seitenwechsel legten Arlind Zymeri und Leon Kunz (direkt verwandelter Freistoß) zwei weitere Treffer nach. Freddy Stoll aus dem Turnierorganisationsteam sagte: "Allendorf hat verdient gewonnen und hätte das Ergebnis noch deutlicher gestaltet, wenn nicht unser Torhüter Felix Hümer einen solchen Sahnetag erwischt und vier oder fünf hundertprozentige Torchancen vereitelt hätte."

Halbfinale, FC Niederroßbach - VfL Fellerdilln 2:1 (2:1): Auch in diesem Duell setzte sich der A-Ligist durch. Vor schätzungsweise 150 Zuschauern fackelten beide Mannschaften nicht lange. Dominic Schwarz (5.) brachte den Kreisoberligisten VfL Fellerdilln in Führung. Niederroßbach antwortete durch Philip Hemelik (14.) und Robin Paul (17.) prompt. Hatte Fellerdilln die ersten 20 Minuten bestimmt, so ergab sich danach ein ausgeglichenes Spiel. "Es hätte durchaus in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gehen können", meinte Freddy Stoll. Mit der Führung im Rücken und aufgrund des Eindrucks im bisherigen Turnierverlauf habe Niederroßbach aber verdientermaßen das Finale erreicht.

Für den Turniersonntag zeichnete sich ab, dass die geplante Spielzeit von zweimal 45 Minuten je Partie vermutlich auf zweimal 30 Minuten verkürzt wird. Der Anfrage, ob das Spiel um Rang drei nicht als Elfmeterschießen ausgetragen werden könne, erteilte der SSV Sechshelden eine Absage. "Es wird am Sonntag auf zwei Spiele hin-auslaufen", kündigte Freddy Stoll an.

Am Sonntag spielen: Um Platz drei SSV Sechshelden - VfL Fellerdilln (15 Uhr), Endspiel SSV Allendorf - FC Niederroßbach (17 Uhr).