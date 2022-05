2 min

Steinbach II: Remis gegen Cleeberg soll Ausrutscher bleiben

Ederbergland hat Punkte auf den Fußball-Verbandsliga-Primus aufgeholt. Doch der Druck liege beim FCE, so Trainer Six, der mit dem TSV gegen Biebrich zurück in die Erfolgsspur will.

Von Tim Georg Sportredakteur Wetzlar