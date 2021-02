Super Bowl: "Das kannst du dir jedes Jahr geben"

Darum geht es: Das Grundprinzip des Spiels ist dasselbe wie in allen Mannschaftsballsportarten: Die angreifende Mannschaft versucht, Raum zu gewinnen und das Spielgerät regelkonform in die gegnerische Endzone (im Fußball oder Handball wäre es das Tor, im Basketball der Korb) zu bringen und auf diese Weise Punkte zu sammeln. Die verteidigende Mannschaft versucht, dies zu verhindern und ihrerseits in Ballbesitz zu gelangen.

Dafür gibt es Punkte: Im American Football gibt es im Gegensatz zu anderen Sportarten verhältnismäßig viele Möglichkeiten, um zu punkten. Die wichtigste Möglichkeit ist der Touchdown: Für einen erfolgreichenen Lauf oder für einen erfolgreichen Ballfang in der gegnerischen Endzone gibt es sechs Punkte. Der anschließende erfolgreiche Kick durch die Torstangen wird mit einem Extrapunkt belohnt. Schwieriger ist es, im Anschluss an einen Touchdown zwei Extrapunkte per Two-Point-Conversion zu erzielen: Die angreifende Mannschaft verzichtet auf den Kick und läuft oder passt den Ball erneut in die Endzone. Jederzeit möglich ist es, ein Field Goal per Kick aus größerer Distanz zu erzielen. Dafür gibt es drei Punkte. Und wenn der ballführenden Mannschaft ein Fehler in der eigenen Endzone unterläuft, dann bekommt der Gegner dafür zwei Punkte (Safety).

Das passiert auf dem Spielfeld: Die ballführende Mannschaft hat maximal vier Versuche, um mindestens zehn Yards Raumgewinn zu erzielen. Ist das geschafft, dann bekommt sie vier neue Versuche für weitere zehn Yards. Im besten Fall kommt sie auf diese Weise irgendwann in der gegnerischen Endzone an. Wird sie gestoppt, dann bekommt der Gegner den Ball. Der Quarterback versucht als Spielmacher, die gegnerische Defensive mit einer Mischung aus Laufspiel und Passspiel auseinanderzunehmen. Ab und zu sorgen Trickspielzüge für zusätzliche Überraschungsmomente.

Höhepunkte, Touchdown: Sechs-Punkte-Erfolg verbunden mit möglichst kreativem Feiern des Touchdowns durch die beteiligten Spieler; Sack: Die Verteidigung bringt den gegnerischen Quarterback zu Fall, bevor dieser den Ball an einen seiner Mitspieler losgeworden ist; Interception: Der Quarterback wirft den Ball zum Gegner, und damit verliert seine Mannschaft das Angriffsrecht; Fumble: Der ballführende Spieler oder Passempfänger verliert die Kontrolle über den Ball, und das Spielgerät ist frei; Pick Six: im schlimmsten Fall schnappt sich der Gegner per Interception oder nach einem Fumble den Ball - und holt mit einem Touchdown-Lauf in die gegnerische Endzone außerdem sechs Punkte; One-Hand-Catch: artistischer einhändiger Ballfang; Flagge: Die Schiedsrichter haben einen Regelverstoß bemerkt und werden zur Strafe gleich einen Raumverlust verhängen. Sie sehen: Auf dem Spielfeld ist permanemt etwas los. (jes)