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Dienstag, 04.08.2020 - 12:19
1 min

SV Eisemroth findet Ersatz für Abgänge

Fußball-A-Ligist SV Eisemroth hat seine sechs Abgänge mit sechs Zugängen kompensiert.

Neue Gesichter beim SV Eisemroth, v. l. Nils Pfeifer, Trainer Marco Rößler, Bilal Qamar, Andreas Hilk und Ümit Akdeniz. Neu dabei sind außerdem Lukas Hyna und Saleem Mohammad. Foto: Christian Schilke

Neue Gesichter beim SV Eisemroth, v. l. Nils Pfeifer, Trainer Marco Rößler, Bilal Qamar, Andreas Hilk und Ümit Akdeniz. Neu dabei sind außerdem Lukas Hyna und Saleem Mohammad. Foto: Christian Schilke

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