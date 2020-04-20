Montag,
20.04.2020 - 19:30
2 min
SV Herborn: Steiger geht, Kessler kommt
Fußball-C-Ligist SV Herborn hat für die neue Runde die Weichen gestellt. Für den aktuellen Coach Albert Steiger wird Torsten Kessler kommen. Dies gab der Sportliche Leiter Karl-Heinz Roth am Montag via Facebook bekannt.
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