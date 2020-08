TSV Eibach holt "seine" Jungs zurück

Abgänge: Alexander Immel (SSV Sechshelden), Enes Ildes (SSV Frohnhausen), Zübeyir Dogan, Can Ahmet Babacan, Ilhan Günes (alle Ziel unbekannt), Deniz Alici (VfB Burbach).

Zugänge: Sascha Freischlad, Daniel Lotz, Jonathan Krekel (alle SV Eisemroth), Mario Broll, Dennis Neitz, Benjamin Hähnel (alle SV Oberscheld), Leon Sonnenberg (FV Breidenbach), Luca Sonnenberg (SG Eschenburg), Daniel Krekel (vereinslos), Tayfun Kaplan (Sportfreunde Eichen-Krombach), Tom-Niklas Weigel (vereinslos), Philipp Dreher (reaktiviert), Nils Kuhlmann (FC Wacker Merkenbach, in der Winterpause), Jannick Brandl (FC Merkenbach, in der Winterpause), René Soldanski (DJK Gummersbach, in der Winterpause), Abbas Soleimani (JFV FC Aar, in der Winterpause), Mortaza Soleimani (vereinslos, in der Winterpause), Nico Sonnenberg (FC Germania Enkheim, in der Winterpause). (jes)