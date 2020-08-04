TSV Eibach holt "seine" Jungs zurück

Mit Leon Sonnenberg begann sich das Transferkarussell beim TSV Eibach zu drehen. Der frühere Spieler des SSV Langenaubach und des FV Breidenbach wechselte nach einem Ermüdungsbruch im Fuß und nach der Rückkehr aus einer langen Verletzungspause aus der Verbandsliga zum Tabellenletzten der C-Liga, Gruppe 1. Das fanden viele andere Eibacher Jungs, die für andere Vereine in höheren Klassen spielten, interessant genug, um ebenfalls an den Kanzelstein zu wechseln. Screenshot: Sven Jessen
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DAS HAT SICH BEIM TSV EIBACH PERSONELL GETAN
Abgänge: Alexander Immel (SSV Sechshelden), Enes Ildes (SSV Frohnhausen), Zübeyir Dogan, Can Ahmet Babacan, Ilhan Günes (alle Ziel unbekannt), Deniz Alici (VfB Burbach).
Zugänge: Sascha Freischlad, Daniel Lotz, Jonathan Krekel (alle SV Eisemroth), Mario Broll, Dennis Neitz, Benjamin Hähnel (alle SV Oberscheld), Leon Sonnenberg (FV Breidenbach), Luca Sonnenberg (SG Eschenburg), Daniel Krekel (vereinslos), Tayfun Kaplan (Sportfreunde Eichen-Krombach), Tom-Niklas Weigel (vereinslos), Philipp Dreher (reaktiviert), Nils Kuhlmann (FC Wacker Merkenbach, in der Winterpause), Jannick Brandl (FC Merkenbach, in der Winterpause), René Soldanski (DJK Gummersbach, in der Winterpause), Abbas Soleimani (JFV FC Aar, in der Winterpause), Mortaza Soleimani (vereinslos, in der Winterpause), Nico Sonnenberg (FC Germania Enkheim, in der Winterpause). (jes)
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