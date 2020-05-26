Dienstag,
26.05.2020 - 16:19
2 min
TSV Steinbach heißt Bilic und Morawac willkommen
Der TSV Steinbach hat ein Transferpaket geschnürt, das im Fußballkreis Dillenburg Beachtung findet: Manolo Bilic und Daniel Moravac wechseln vom TSV Bicken zum Tabellenzweiten der Gruppenliga Gießen/Marburg. Somit hat der Aufstiegskandidat in die Verbandsliga Mitte bereits sieben Neuzugänge für die Saison 2020/2021 verpflichtet.
Daniel Moravac (l.) und Manolo Bilic präsentieren ihre neuen Trikots. Sie sind gemeinsam vom TSV Bicken zum TSV Steinbach gewechselt. Foto: TSV Steinbach
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