TSV Steinbach sichtet Talente

Haiger (red). Der TSV Steinbach veranstaltet mit der JSG Kalteiche am 6. Juni im Sportzentrum auf dem Haarwasen in Haiger mit Blick auf die Saison 2020/2021 ein Sichtungstraining für D-, C-, und B-Jugend-Spieler. Das Sichtungstraining für die D-Jugend (Jahrgänge 2008 und 2009) und für die C-Jugend (Jahrgänge 2006 und 2007) beginnt um 10 Uhr unter Anleitung der jeweiligen Trainerteams. Die Mannschaften dieser beiden Altersstufen werden in der Runde 2020/2021 in der Gruppenliga spielen. Im Anschluss daran trainiert ab 14 Uhr die B-Jugend (Jahrgänge 2004 und 2005). Ziel der B-Jugend ist kurzfristig der Aufstieg in die Gruppenliga.

Separater Sichtungstermin für die A-Junioren

Für die Gruppenliga-A-Jugend findet am 10. Juni um 18 Uhr ein Sichtungstraining auf dem Sportplatz in Steinbach statt. Alle Sichtungs-Trainingseinheiten finden unter Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen und Hygiene-Vorschriften statt. Anmeldungen und Anfragen zum Sichtungstraining nimmt Jugendkoordinator Arnd Rübsamen unter (0160) 8075556 oder per E-Mail an arndruebsamen@gmx.de an.