4 min

Türkgücü Dillenburg macht das Dutzend voll

Fünf Tore in einem Spiel schießt man selbst in der Fußball-C-Liga Dillenburg, Gruppe 1, nicht alle Tage. Maurice Braun (SSV Medenbach II) und Kursat Kavak (Türkgücü Dillenburg) haben diesen Moment am Sonntag sicherlich in vollen Zügen ausgekostet. An einem Spieltag mit 48 Treffern in sieben Spielern fiel ebenfalls der Hattrick des Erdbachers Christian Ludwig auf

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg