TuSpo Beilstein ist erster Verein aus der Region, der bei Sportdeutschland.tv präsent ist

Geld kann dieser Tage jeder Sportverein gut gebrauchen. Die einen verkaufen über eine Internetplattform Geisterspieltickets. Andere wie der TuSpo Beilstein sind dem Vorschlag des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) gefolgt und holen sich per Videobotschaft auf www.sportdeutschland.tv ein paar hundert Euro ab. So auch der TuSpo als erster Verein in der Region.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg