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Freitag, 08.05.2020 - 19:49
2 min

TuSpo Beilstein ist erster Verein aus der Region, der bei Sportdeutschland.tv präsent ist

Geld kann dieser Tage jeder Sportverein gut gebrauchen. Die einen verkaufen über eine Internetplattform Geisterspieltickets. Andere wie der TuSpo Beilstein sind dem Vorschlag des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) gefolgt und holen sich per Videobotschaft auf www.sportdeutschland.tv ein paar hundert Euro ab. So auch der TuSpo als erster Verein in der Region.

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
Als erster Verein in der Region hat der TuSpo Nassau Beilstein bei Sportdeutschland.tv ein Video hochgeladen, in dem er um Spenden bittet. Die Mühe hat sich gelohnt, denn in den vergangenen zwölf Tagen kamen 725,55 Euro zusammen. Screenshot: Sven Jessen

Als erster Verein in der Region hat der TuSpo Nassau Beilstein bei Sportdeutschland.tv ein Video hochgeladen, in dem er um Spenden bittet. Die Mühe hat sich gelohnt, denn in den vergangenen zwölf Tagen kamen 725,55 Euro zusammen. Screenshot: Sven Jessen

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