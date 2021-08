U16-Bundesligisten testen in Herborn

Jetzt teilen:

HERBORN - Fußball-B-Ligist SV Herborn wird am Sonntag eine Testspielbegegnung der U16-Bundesliga-Junioren seinem Heimspiel gegen die SG Hammerweiher vorschalten. Wie Manfred Werner mitteilte, sind ab 13 Uhr die Junioren des VfL Bochum und der Frankfurter Eintracht zu Gast. Bochum spielt in der West-Staffel, Frankfurt in der Gruppe Süd-West. Jugendliche werden freien Eintritt haben, Erwachsene einen kleinen Eintritt zahlen, teilte der SV Herborn mit. Die anschließende Partie des SV Herborn gegen die SG Hammerweiher beginnt um 16 Uhr.