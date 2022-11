Ü35-Fußballer spielen im Pokal

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Ü35-Fußballer spielen in dieser Woche wieder im Kreispokal. Den Anfang machen am Freitag die SG Dietzhölztal/Roth/Simmersbach und der SSV Frohnhausen (Fr., 19 Uhr, in Ewersbach) sowie die SG Sinn/Hörbach und die SG Westerwald (Fr., 19.30 Uhr, in Fleisbach). Die Achtelfinalpartie zwischen dem SSV Dillenburg und der SG Donsbach/Burg folgt am Samstag um 15 Uhr in Manderbach). Die Partie zwischen dem SV Oberscheld und der SG Seelbach/Scheld ist abgesetzt worden.