Verbandsliga: Burg will sein Glück in Waldbrunn versuchen

In der Fußball-Verbandsliga Mitte feiert der SSC Burg am Sonntag um 15.30 Uhr seine Auswärtspremiere. Es geht zum FC Waldbrunn auf den Kunstrasenplatz in Ellar.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg