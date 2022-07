Wegen Hitze: Fußballer spielen in Dritteln

Jetzt teilen:

SIEGBACH - Das Fußballturnier um den Aartal-Pokal hat seinen Hitze-Dienstag erlebt. Noch gegen 21 Uhr herrschten mehr als 35 Grad Celsius, obwohl der Kunstrasenplatz des SV Eisemroth dann schon komplett im Schatten lag. Die zweimal 30 Minuten im 18-Uhr-Spiel zwischen dem TSV Bicken und dem SV Hartenrod wurden auf Vorschlag der Hinterländer auf 45 Minuten verkürzt und gedrittelt: Alle 15 Minuten gab es eine längere Trinkpause. Obwohl das Naturerlebnisbad neben dem Sportplatz voll war, entschieden sich schätzungsweise 180 Zuschauer dann doch für den Fußball.

Gruppe 2, TSV Bicken - SV Hartenrod 2:0 (0:0, 2:0): Bicken hatte fast seinen gesamten Gruppenliga-Kader aufgeboten. Auch der neue Spielertrainer Benjamin Bender lief auf. In den ersten 15 Minuten fiel dem TSV gegen den tief stehenden A-Ligisten noch nicht viel ein. Oft wanderte der Ball über die Spieler der Abwehrkette, während Hartenrod versuchte, den Ball weit nach vorn auf einen der Stürmer zu schlagen. Im Mitteldrittel fielen dann die entscheidenden Treffer: der erste per Eigentor (21.), der zweite durch Nils Benner (30.). Bicken bekam anschließend Möglichkeiten auf ein drittes Tor. Im Schlussdrittel kontrollierte der Gruppenligist das Spiel und verwaltete die Führung.

Gruppe 1, SV Eisemroth- SG Seelbach/Scheld 0:5 (0:2): Das Duell der A-Ligisten geriet zu einer klaren Angelegenheit, mit der sich Seelbach/Scheld schon den Gruppensieg gesichert haben dürfte. Die Treffer erzielten Sebastian Nelles (22., 26., 40.), Marcel Merkardt (50.) und Andy Hees. Jonas Bickel traf außerdem den Pfosten.

Gruppe 1, TSV Altenkirchen - SG Tringenstein/Oberndorf 0:5 (0:1): In einem munteren Spiel sah es in den ersten 30 Minuten nicht nach einem klaren Erfolg des C-Ligisten SG Tringenstein/Oberndorf aus. B-Ligist Altenkirchen hatte durch Muhammed Demirdöven sogar die Chance, in Führung zu gehen. SG-Spieler Adrian Gräb (26.) brach aber mit dem 1:0 den Bann, und Yannick Hartmann (32., Handelfmeter) sowie Robin Bender (34.) legten nach der Halbzeitpause schnell weitere Treffer nach. Spielertrainer Patrick Naumann (47.) und Paul David Wolz (52.) erhöhten in der Schlussviertelstunde auf 5:0.

Am Mittwoch spielen, Gruppe 2: SG Aartal - TSV Bicken (18 Uhr), TSV Ballersbach - SV Hartenrod (19.10 Uhr), Gruppe 1: SG Seelbach/Scheld - TSV Altenkirchen (20.20 Uhr).