Zum Start der Fußball-A-Liga ist die Neugier auf die neu formierten Mannschaften groß

In der ersten Sonntagabend-Tabelle der Fußball-A-Liga Dillenburg heißt der Spitzenreiter SSV Allendorf. Der Geheimtipp auf den Titelgewinn startete mit einem 11:0-Heimsieg über Aufsteiger SSV Langenaubach II. In einer Liga mit sonst überwiegend knappen Siegen ist der Zuschauerkrösus in Niederweidbach oder Ballersbach zu verorten: Auf diesen Sportanlagen hieß es jeweils "200 Zuschauer plus" bzw. "ausverkauft".

Von Sven Jessen und Christian Pomoja