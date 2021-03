1000 Tage Eintracht: Darum passt Adi Hütter so gut zur SGE

Adi Hütter und Eintracht Frankfurt: das passt. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Während ein Klub wie Schalke 04 schon fünf Trainer alleine in dieser Saison beschäftigt hat, gibt es in der Bundesliga auch eine kleine Gruppe von Vereinen, die Konstanz und Kontinuität vorlebt. Christian Streich beim SC Freiburg (über neun Jahre) und Florian Kohfeldt beim SV Werder Bremen (drei Jahre und vier Monate) sind die „Dauerbrenner“ unter den Trainern. An dritter Stelle dieser Rangliste steht schon der Frankfurter Adi Hütter. Am 1.Juli 2018 hat er die Eintracht übernommen, an diesem Wochenende ist er seit 1000 Tagen im Amt. Auch die Anzahl der Pflichtspiele ist beeindruckend: 133mal hat der 51 Jahre alte österreichische Fußball-Lehrer die Eintracht nun schon national und international gecoacht.

Adi Hütter beherrscht die Menschen- und Mannschaftsführung

Und es soll noch lange nicht Schluss nicht. Hütters Vertrag läuft noch bis 2023 und er ist gewillt diesen Vertrag zu erfüllen. „Ich bleibe“, hat er vor ein paar Wochen klar gesagt, nachdem wieder einmal Gerüchte aufgekommen waren, er sei bei diesem oder jenem Verein auf dem Wunschzettel. Nun sind solche Aussagen und selbst schriftliche Vereinbarungen nicht immer Garantien, was die Eintracht ja beim Hütters Vorgänger Niko Kovac oder aktuell bei Sportvorstand Fredi Bobic schmerzlich erfahren musste, aber es gehört zum Erfolgsgeheimnis von Hütter, dass er rundherum glaubwürdig Werte vertritt und im aufgeregten Profi-Geschäft seine Linie noch nie verloren hat.



Hütter hat viel erreicht bei der Eintracht, er hat dem Klub einen eigenen, prägenden Stielstil verpasst, er hat die Frankfurter 2019 ins Europapokal-Halbfinale geführt und ist zwei Jahre später drauf und dran, für einen neuen Höhepunkt zu sorgen. Die Eintracht hat in dieser Saison eine gute Chance, sich für die Champions-League zu qualifizieren. „Das wäre für die Eintracht wie eine Meisterschaft“, sagt Manager Bruno Hübner. Und es wäre zu großen Teilen ein Verdienst von Adi Hütter.

Der Frankfurter Trainer vereint viele Qualitäten. Er ist konsequent, aber dennoch emphatisch in der Menschen- und Mannschaftsführung. Er bevorzugt einen risikoreichen Angriffsfußball, bleibt aber in der taktischen Ausrichtung immer flexibel. Beispiele dafür gibt es genug: Er hat schon mit Erfolg die Viererkette spielen lassen, feiert die meisten Erfolge bei der Eintracht aber mit der Dreierkette. Er hat mit den „Büffeln“ Haller, Jovic und Rebic mit drei Spitzen angreifen lassen, immer mal wieder setzt er auf eine Doppelspitze, aktuell spielt meist „nur“ André Silva in vorderster Front. Hütter ist nicht dogmatisch auf ein System festgelegt, er richtet sich nach den Qualitäten seiner Spieler. Er ist personell wie taktisch immer ein Suchender, was im schnelllebigen Bundesliga-Geschäft nur von Vorteil ist.

Hütter schafft es erfolgsbringende Korrekturen vorzunehmen

Hütter und die Eintracht, das passt seit dem ersten Tag. Das schöne offensive Spiel gehört zur DNA dieses Klubs, wurde in der Vergangenheit geprägt von Stars wie Alfred Pfaff, Jürgen Grabowski, Uwe Bein oder Andy Möller. Hütter knüpft in seiner Ausrichtung daran an. Nicht immer, aber immer öfter. Wenn er von dieser Linie mal abgewichen ist, ist auch der Erfolg ausgeblieben. Das hat er schnell gelernt und ebenso schnell korrigiert.

Wichtig für ihn und sein Ansehen im Klub: Er kann auch Krisen. Ganz am Anfang war es nicht so gut gelaufen (Pokalaus in Ulm), zwischenzeitlich hatte er im Herbst 2019 eine endlos lange Negativserie zu verantworten (Absturz bis in die Ausläufer der Abstiegszone) und selbst in dieser Saison hat es geknirscht und geknarzt, als die Eintracht plötzlich das Siegen verlernt zu haben schien und über Wochen nur noch Unentschieden spielte. Doch Hütter ist immer bei sich geblieben und der ganze Klub bei ihm.

Junge und erfahrene Spieler entwickeln sich unter Hütter weiter

Neben den in Punkten und Toren messbaren Erfolgen hat er in seinen 1000 Tagen am Main ein weiteres Qualitätsmerkmal unter Beweis gestellt, was den Adlern sportlich wie wirtschaftlich zu Höhenflügen verholfen hat: Hütter macht Spieler besser und damit in jeder Beziehung wertvoller. Er kann junge Spieler wie Evan Ndicka, Tuta oder vor zwei Jahren auch Luka Jovic entwickeln. Er kann erfahrene Spieler wie Martin Hinteregger, Filip Kostic oder sogar Makoto Hasebe noch weiter nach vorne bringen. Er ist geduldig, wenn er Talent erkannt hat. André Silva ist ein gutes Beispiel, auch Daichi Kamada, die nicht von Anfang an gezündet haben.

Er lässt Spieler nicht fallen, gibt ihnen Zeit und Gelegenheit, sich selbst aus Krisen zu befreien, wie Djibril Sow oder Erik Durm. Die Eintracht ist unter ihm und seinem direkten Vorgänger Niko Kovac wieder zu einer guten Adresse für gute junge, aber auch erfahrene Spieler geworden. Und genau deshalb passt dieser Trainer so gut zu diesem Verein.