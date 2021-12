200 Heimspiele für HR-Moderator Markus Philipp

Markus Philipp (49) lebt im Ober-Ramstädter Stadtteil Modau und ist Vater von vier Kinder. Sein journalistischer Weg begann 1994 während des Studiums (Politikwissenschaft und Sport) beim Darmstädter Echo. Bis Oktober dieses Jahres war der Sohn des Marathon-Olympioniken Lutz Philipp zuverlässiger Chronist der regionalen Leichtathletikszene. Nach weiteren Stationen als Chefredakteur des Fritz-Magazins Darmstadt und Moderator bei Rhein-Main-TV fand er zum Hessischen Rundfunk. Seit 2009 ist er als Reporter bei vielen Großveranstaltungen im Rhein-Main-Gebiet, aber auch bei der Fußball-WM der Frauen 2011 und zuletzt den Paralympics in Tokio im Einsatz.

Als Moderator ist Philipp feste Größe in allen HR-Sportsendungen. Das "Heimspiel" am Montagabend moderiert er seit 2011, seit Januar gemeinsam mit Lea Wagner, die über die gemeinsame Arbeit sagt: "Das ist der einfachste Job, Moderatorin neben Markus zu sein. Weil er so viel Erfahrung hat, dass man das Gefühl hat, es kann einem sowieso nichts passieren. Und was richtig cool ist: Markus achtet sehr darauf, dass es kein veraltetes Rollenbild gibt."