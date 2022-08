248,4 Millionen Euro: Eintracht verbucht zweitgrößten Umsatz

Viele Heimspiele in der vergangenen Saison mussten mit begrenzter Zuschauerkapazität ausgetragen werden. Das sorgte für einen großen Verlust bei der Frankfurter Eintracht. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Eintracht Frankfurt ist nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich weiter auf dem Vormarsch. In der abgelaufenen Spielzeit hat der Fußball-Bundesligist einen Umsatz von 248,4 Millionen Euro verbucht. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Das sind knapp 90 Millionen Euro mehr als im Vorjahr (160,4 Millionen Euro).

Natürlich spielte dabei auch der Gewinn der Europa League eine zentrale Rolle. Über 30 Millionen Euro spülte der Triumph in die Kassen der Hessen. Weitere Millionen im zweistelligen Bereich hat die Eintracht durch die Teilnahme an der Champions League bereits sicher.

Deutlich getrübter sieht die Einnahmenbilanz hingegen bei den Heimspielen des vergangenen Jahres aus. Durch die Begleiterscheinungen der Coronapandemie konnten die meisten Partien (13 von 17 in der Bundesliga, vier von sechs in der Europa League) im Deutsche Bank Park nur vor einer eingeschränkten Zahl an Zuschauern angepfiffen werden. Heißt konkret: Die Eintracht verzeichnet einen Verlust in Höhe von 31,9 Millionen Euro, im Jahr zuvor lag dieser bei 36,1 Millionen.

Verknüpfte Artikel

Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken