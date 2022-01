38.Geburtstag: Eintracht Frankfurt feiert Makoto Hasebe

1000 Zuschauer beim Spiel gegen Bielefeld zugelassen

Die hessische Landesregierung hat die Corona-Schutzverordnung am Montag den Aktualitäten angepasst. Danach darf die Frankfurter Eintracht nun am Freitag (20.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld 1000 Zuschauer in die Arena lassen. Gegen Dortmund waren vor zwei Wochen nur 750 zugelassen. Für alle Besucher gilt die 2G-Regel als Zutrittsvoraussetzung. Die Tickets werden unter den Dauerkartenbesitzern ausgelost. Sportlich rechnet die Eintracht mit der Rückkehr von Kevin Trapp und Filip Kostic, die in Augsburg noch wegen positiver Corona-Tests gefehlt hatten.