57.000 Euro: UEFA bestraft die Eintracht wieder einmal

FRANKFURT - Ob die Europa-League in dieser Saison zu Ende gespielt werden kann, ist offen. Adi Hütter glaubt nicht so recht daran. „Ich bin eher skeptisch, ob das klappt“, sagte der Trainer der Frankfurter Eintracht in einem Interview der „Bild“. Sollte es weitergehen, müsste die Eintracht ein kleines sportliches Wunder vollbringen, um noch ins Viertelfinale einzuziehen. Das Hinspiel des Achtelfinals haben die Frankfurter im eigenen Stadion bei einem sogenannten „Geisterspiel“ gegen den FC Basel mit 0:3 verloren. „Wenn gespielt wird, werden wir alles daran setzen, um das fast Unmögliche noch möglich zu machen", sagte Hütter.

Derweil hat der europäische Verband die Eintracht wieder einmal für ihre Fans zur Kasse gebeten. 57.000 Euro beträgt die Rechnung für das Hinspiel des Achtelfinales gegen Basel für einen „unzulässigen Banner“ (15.000 Euro), der „Blockade von Zugangswegen“ (32.000) und dafür, dass die UEFA „in Misskredit" gebracht wurde (10.000).

Den vier Corona-Positiven geht es gut

Gute Nachrichten hatte Sportvorstand Fredi Bobic zu vermelden. Den vier Eintracht-Teammitgliedern, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, gehe es „wirklich sehr gut". Alle seien sehr schnell über den Berg gewesen, „einer der vier hat gar nichts mitbekommen." Die Namen der positiv getesteten Spieler und Betreuer hatte die Eintracht nicht bekanntgegeben.