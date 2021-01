Abrahams leiser Abgang

JOVIC-RÜCKKEHR PERFEKT

Der Coup ist perfekt: Am Donnerstag wurde der Transfer von Luka Jovic von Real Madrid zur Frankfurter Eintracht bestätigt. „Der Stürmer kehrt von Real Madrid auf Leihbasis zurück“, heißt es in der Presseerklärung der Eintracht, „der Vertrag läuft bis zum Saisonende.“ Jovic übernimmt die Nummer „9“ von Bas Dost, der zum FC Brügge gewechselt ist. „Luka hatte zuletzt keine leichte Zeit in Madrid. Für ihn ist es wichtig, wieder in die Spur zu kommen. Es war sein großer Wunsch, zur Eintracht zurückzukehren“, sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.



Jovic wird vielleicht schon am Sonntag gegen Schalke 04 im Kader stehen. Bevor er am Donnerstag den Vertrag unterschrieben hat, absolvierte er erfolgreich die sportmedizinische Untersuchung.