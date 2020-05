Abstiegskampf: Eintracht-Trainer Adi Hütter unter Druck

Vor menschenleeren Rängen liefern der Frankfurter Toure (rechts) und Thuram sich einen Zweikampf. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Irgendwann bei den vielen Interviews nach dem Neustart ist Adi Hütter ein entlarvender Satz rausgerutscht. „Die Gegentore haben nichts mit der Coronapause zu tun“, sagte der Frankfurter Trainer nach der 1:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach, „wir waren einfach zwei Mal nicht konsequent genug.“ Das trifft es genau und malt im Grunde eine düsterte sportliche Zukunft für die Eintracht. Denn die Leistung hat sich nicht geändert, nicht verbessert gegenüber den Spielen vor der Pause vor zwei Monaten. Die Schwächen waren so offenkundig wie damals und das macht die Situation so gefährlich für die Frankfurter.

„Ich glaube, wir sind in einer ähnlichen Situation wie am Ende der Hinrunde“, sagte Torhüter Kevin Trapp, „jeder kann die Tabelle lesen.“ Heißt im Klartext: Die Frankfurter stehen am Rande der Abstiegszone und das Auswärtsspiel nächste Woche bei den Bayern verspricht keine kurzfristige Hilfe. „Ich mache mir keine Sorgen, ich mache mir Gedanken“, versucht der Frankfurter Trainer die Nerven zu behalten.

Doch Hütter muss und wird seine personellen Entscheidungen nach einer solchen Leistung natürlich hinterfragen und er muss aufpassen, bei allem Verständnis für seine Spieler, bei allen Einschränkungen, die durch die mangelhafte Vorbereitung sicher zutreffen, nicht vieles zu schön zu sehen. Ein paar Defizite sind so offensichtlich, dass sie nicht mit der Pause zu erklären sind. Dazu gehört die mangelnde Verteidigungsfähigkeit der Mannschaft. Es ist ja geradezu einen Gegentorflut, die über diese Mannschaft in den letzten Spielen hereingebrochen ist. 0:4 in Dortmund, 0:4 in Leverkusen, 0:3 gegen Basel, 1:3 gegen Gladbach, das ist schlicht zu viel. Die kurzfristige Besserung zu Beginn des Jahres, vor allem herbeigeführt durch die Systemveränderung in der Abwehr, ist längst verpufft. Schlimmer noch, sie hat sich ins Gegenteil verkehrt. Die Viererkette sollte mehr Stabilität bringen, aber objektiv gesehen bringt sie genau das nicht.

Erstmals fünf Auswechslungen Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Frankfurter Eintracht in einem Spiel fünf Auswechslungen vorgenommen. Adi Hütter hat damit von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die die FIFA den Vereinen wegen der Belastungen durch die Coronakrise, befristet bis zum Jahresende, eingeräumt hat. Der Frankfurter Trainer hat das Kontingent ausgeschöpft und dabei für die eine oder andere Regeldiskussion gesorgt. Denn in den Vorgaben steht, dass die fünf Spieler bei höchstens drei Wechselvorgängen ins Spiel gebracht werden können. Damit soll vermieden werden, dass die Trainer die Wechsel aus Gründen des Zeitspiels in den letzten Minuten vornehmen. Hütter aber hat die Wechsel zu vier verschiedenen Zeitpunkten vorgenommen: Es kamen André Silva (46. Minute für Djbril Sow), Makoto Hasebe (78. für David Abraham), Timothy Chandler (76. für Stefan Ilsanker), Mijat Gacinovic (78. für Daichi Kamada) und Dominik Kohr (83. Für Evan Ndicka). Was trotzdem kein Fehler war, denn Silva war mit Beginn der zweiten Halbzeit auf den Platz gekommen und war so den Einschränkungen nicht unterworfen.



Die Eintracht wird auch in den nächsten Begegnungen viele Spieler brauchen. Goncalo Paciencia fällt ja wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel noch mindestens zwei Wochen aus. David Abraham humpelte nach einem verlorenen Sprintduell gegen Marcus Thuram vom Feld und griff sich an den hinteren Oberschenkel. Was auch auf muskuläre Probleme hindeutet. Und schließlich quälte sich auch Martin Hinteregger sichtloch mit Schmerzen über die letzten Minuten nach seiner Mega-Rettungstat in der 84. Minute. Es war vielleicht die Szene des Spieltags, auch wenn sie auf den Ausgang der Partie keinen Einfluss hatte. Gleich drei Gladbacher waren alleine Richtung Tor unterwegs, Torwart Trapp war ausgespielt. Nur Hinteregger stand noch auf der Linie. Doch dem Österreicher gelang es, den Ball nach dem Schuss von Jonas Hofmann abzublocken. „Bei dem Endergebnis kann man drüber lachen. Aber wenn ich's noch mal sehe, ist das schon recht peinlich…“, sagt Hofmann. „Ich hatte einfach Glück“, sagte Hinteregger.



Wenn Hütter schon so defensiv aufstellt wie gegen Mönchengladbach, mit einer Vierer-Abwehr und den drei eher defensiven Mittelfeldspielern Sebastian Rode, Stefan Ilsanker und Djibril Sow, dann muss die Mannschaft auch defensiv spielen. Doch Personal und System haben wieder einmal nicht zusammengepasst. Wenn der Trainer weiter auf Almamy Touré, Evan Ndicka und Djbril Sow vertraut, was ihm natürlich zugestanden werden muss, weil er die Spieler im Training im Vergleich zu den Konkurrenten sieht und gesehen hat, dann müssen diese Spieler irgendwann dieses Vertrauen auch rechtfertigen. Ndicka gelingt das ab und zu, Sow sehr, sehr selten und Touré eigentlich nie. Der Trainer rechtfertigte die Aufstellung mit der „Offensiv-Power“ der Borussia, mit Plea, mit Thuram und Embolo. Doch seine Abwehr konnte diesen Ansatz nicht umsetzen.

Wenn der Frankfurter Trainer laut eigener Aussage „viele Sachen gesehen hat, die gepasst haben“, ist das dem Versuch geschuldet, nicht den Stab über die Mannschaft zu brechen. „Ich bin keiner der draufhaut, das macht keinen Sinn“, sagt er. Da hat er Recht und das ist auch eine Stärke dieses Trainers. Dennoch. Gepasst hat nicht wirklich viel. Die abwehrende Abteilung war in ihrer Gesamtheit völlig überfordert, Möchengladbach hat drei Tore geschossen und hätte noch weitere, drei, vier oder fünf weitere schießen können. Erinnert sei nur an den Pfostenschuss von Plea oder die Slapstick-Chance von Jonas Hoffmann.

Und die angreifende Abteilung der Frankfurter hat keineswegs „bis auf den letzten Pass“, so Hütter, ordentlich gespielt. Das war jedenfalls von der Tribüne nicht zu erkennen. Die Eintracht ist nur höchst selten in die Nähe des Strafraums gekommen und hatte kaum Chancen. Ein Freistoß in der ersten Halbzeit von Filip Kostic, eine „Halbchance“ von Kamada in der ersten und eine in der zweiten, viel mehr war nicht. In jedem Fall war es zu wenig. Das Schlusswort sollte Fredi Bobic gehören. „Die Tabelle lügt nicht, wir sind zwar noch nicht im ganz großen Schlamassel, aber wir sind jetzt mittendrin“, sagt der Sportvorstand der Eintracht zum Abstiegskampf, „wir müssen dafür gewappnet“. Genau dies scheint die Mannschaft nicht zu sein.