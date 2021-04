Adi Hütter: „Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe“

Über die Zukunft von Eintracht-Trainer Adi Hütter gibt es neue Gerüchte. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht spielt am Samstag bei Borussia Dortmund um einen Platz in der Champions-League für die kommende Saison. Doch bei der offiziellen Spieltagspressekonferenz lag das Hauptinteresse bei den Fragen um die Zukunft von Trainer Adi Hütter. Nachdem am Mittwochabend die Bild-Zeitung vom Interesse von Borussia Mönchengladbach und einer offiziellen Anfrage an Hütters Berater Christian Sand berichtet hatte, musste sich der Frankfurter Coach erklären. Die ganz klaren Worte vermied er, aber deutlich wurde er trotzdem.

Grundsätzlich habe er „keine Lust“ immer wieder Gerüchte und Spekulationen zu kommentieren, sagte der 51 Jahre alte österreichische Fußball-Lehrer, er könne aber bestätigen, „dass ich dazu stehe, was ich gesagt habe.“ Und gesagt hatte Hütter in der TV-Sendung „Sky 90“ am 28.Februar, auch damals angesprochen auf Borussia Mönchengladbach: „Ich bleibe.“

Einiges deutet deshalb daraufhin, dass Borussia Mönchengladbach nicht Hütters Wunschziel ist. „So viel ich weiß, ist da ja Xabi Alonso Trainer, aber das hat sich dann ja auch nicht bestätigt“, sagte er am Donnerstag mit einem Augenzwinkern, „man glaubt manchmal zu viel, was in die Zeitungen steht“. Ex-Bayern-Star Alonso bleibt in San Sebastian und wird nicht Trainer in Gladbach, Hütter wohl auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auch in der nächsten Saison Trainer in Frankfurt sein wird, ist am Gründonnerstag jedenfalls wieder größer geworden, sein Vertrag läuft ohnehin bis 2023. Allerdings mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von mindestens 7,5 Millionen Euro, was dann immer ein Hintertürchen offenlässt.

Die Eintracht steht so oder so vor entscheidenden Wochen. Sportlich beginnend mit dem Spiel in Dortmund, bei dem Abwehrchef Martin Hinteregger „definitiv“ wegen seiner Oberschenkelverletzung fehlen wird, wie der Trainer erklärte. Und strukturell, denn die Entscheidungen auf der Führungsebene dulden eigentlich keine längeren Aufschübe mehr. Denn Fakt ist: Die Eintracht wird sportlich geführt von einem Vorstand (Fredi Bobic), der unbedingt gehen möchte und dementsprechend kein Herzblut mehr für die Eintracht aufbringen wird, und einem Manager (Bruno Hübner), der seine Laufbahn im Sommer beenden wird. Da ist ein Vakuum entstanden. Beruhigend immerhin, dass der Trainer die Tür für seinen Abschied zwar nicht ganz geschlossen, aber wenigstens auch nicht wirklich aufgemacht hat.