Adi Hütter: Lobende Worte für Eintracht-Spieler

FRANKFURT - Das Berliner Olympiastadion entwickelt sich zu einem Lieblingsstadion für die Frankfurter Eintracht. Von den letzten fünf Begegnungen in der traditionsreichen Arena der Hauptstadt haben die Frankfurter vier gewonnen, natürlich das Pokalfinale 2018 gegen die Bayern, aber zuletzt auch bei vier Versuchen dreimal gegen Hertha BSC. Das souverän herausgespielte 3:1 (2:0) am letzten Freitag war Bestätigung für Adi Hütter, dass er mit seiner Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. „Klar hat man ein Lächeln auf den Lippen, wenn man in Berlin einen verdienten Sieg landet“, sagt der Trainer der Eintracht, der sich auch ganz persönlich als Sieger sehen durfte.

In seinem dritten Jahr in Frankfurt, dem durch die Vertragsverlängerung bis 2020 ja noch einige weitere folgen werden, kann er „seine“ Eintracht genauso gut einschätzen wie die Qualität seiner eigenen Arbeit. „An einem guten Tag können wir viele schlagen“, hatte er unter der Woche vor der Reise nach Berlin gesagt, „wenn es nicht so gut läuft, tun wir uns gegen eine Mannschaft wie Bielefeld schwer.“ Die Frankfurter hatten einen guten Abend und dominierten die mit so großen Zielen und einem Auswärtssieg gestarteten Berliner. Und auch Hütters Überzeugung, dass er mit konzentriertem Vorbereitungstraining auf den nächsten Gegner ein paar Prozentpunkte mehr rauskitzeln könne, hat sich schon früh in der Saison als richtig herausgestellt. Die Eintracht jedenfalls war perfekt auf die Hertha eingestellt, die Aufstellung, in der einen oder anderen Personalie durchaus überraschend, hatte ebenso perfekt gepasst.

Ilsanker Chef in der „Kampfzone“

Fast schon beiläufig hat der Frankfurter Trainer bei den lobenden Worten für seine Spieler, die offensichtlichen Unterschiede herausgearbeitet. Die Eintracht sei „Chef auf dem Platz“ gewesen“, hat er gesagt. Die Frankfurter waren selbstbewusst und mutig aufgetreten, hatten nach vorne verteidigt und mit viel Erfolg versucht, die individuell so glänzend besetzte Berliner Offensive an der Entfaltung zu hindern. Das gelang über weite Strecken. Und wenn doch die Hertha-Stars doch mal in die gefährliche Zone kamen, wie bei einem Schuss von Dodi Lukebakio, konnte Torhüter Kevin Trapp zeigen, in welch guter Verfassung er spielt. „Kevin hat im entscheidenden Moment die wichtigen Bälle gehalten“, strich Manager Bruno Hübner den Nationalspieler heraus.

Trainer Hütter sprach in seinem österreichischen Fußball-Slang auch von der „Kampfzone“, die die Eintracht beherrscht habe. Damit meinte er das Mittelfeld zwischen den beiden Strafräumen. Dort hatte er neben Sebastian Rode nicht wie erwartete Djbril Sow oder Dominik Kohr aufgeboten, sondern seinen Landsmann Stefan Ilsanker. Und Ilsanker wurde immer besser je härter es zur Sache ging. Er hat sicher eines seiner besten Spiele für die Eintracht gemacht. Um in Hütters Sprache zu bleiben: Ilsanker war in der „Kampfzone“ der Chef im Ring. Ganz erstaunlich auch die Leistung von Almamy Touré, der auf der rechten Seite im Mittelfeld aufgeboten wurde und bei seinem ersten Einsatz in dieser noch jungen Saison nahezu fehlerlos spielte. Touré habe sich den Einsatz „mit guten Trainingsleistungen“ verdient, sagte Hütter. Auch da hat der Frankfurter Coach unter der Woche offenbar ganz genau hingeschaut und die richtigen Schlüsse gezogen.

Großes Lob für Bas Dost und André Silva

Aber nur mit der richtigen Taktik und dem leidenschaftlichen Kampfgeist, der diese Mannschaft ja schon seit Jahren auszeichnet, alleine hätte es nicht gereicht. Die Eintracht hat an „guten Tagen“ eben auch ein paar Automatismen und Persönlichkeiten, auf die regelmäßig Verlass ist. Dazu gehören neben dem scheinbar unverwüstlichen Abwehrtrio David Abraham, Makoto Hasebe und Martin Hinteregger inzwischen die Stürmer. Bas Dost und André Silva harmonieren immer besser, waren in den drei Pflichtspielen dieser Saison, inklusive Pokal, an fünf der sechs Treffer direkt beteiligt. Silva hat mit großer Selbstverständlichkeit nicht nur einen Elfmeter herausgeholt, sondern ihn auch verwandelt. Es war der dritte Treffer des Portugiesen im dritten Spiel. Dost hat das 2:0 geköpft und nicht nur mit dem Tor überzeugt. Bei besserer Fitness hatte der Holländer vor dem Saisonstart bessere Leistungen versprochen und bislang Wort gehalten. Das Lob für sein Tor gab er großzügig an den Vorlagengeber Daichi Kamada weiter. „Es war ein überragender Ball. Bei solchen Bällen weißt du schon zwei, drei Meter vorher, dass du das Tor machen musst – dann habe ich es gemacht“, sagte er, „das war ein geiles Gefühl.“

Ähnliche Gefühle übermannten auch Sebastian Rode nach seinem Tor zum 3:0. Aus gut 16 Metern hatte der Mittelfeldspieler getroffen, mit seinem „schwachen“ linken Fuß. „Ich konnte es erst selbst nicht glauben“, sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler, „es war mein erstes Tor in der Karriere mit meinem schwächeren Linken.“ Wie gut es um das Binnenklima innerhalb der Mannschaft bestellt ist, zeigen die grundsätzlichen Aussagen der Torschützen. „Ich bin sehr zufrieden, die Reaktion der Mannschaft nach dem 1:1 gegen Bielefeld war überragend“, sagte Bas Dost, „das macht mich stolz.“ Und Rode ergänzte: „Wir haben von der ersten Minute an ein sehr gutes Spiel gemacht. Kompliment ans ganze Team, besonders an Bas und André. Sie haben super angelaufen, das hat unsere gute Defensivarbeit eingeleitet.“