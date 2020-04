Adlerauge #12: SGE-Fan aus New York über #NYKicksCoronavirus

Der VRM-Podcast zur Frankfurter Eintracht. (Grafik: VRM)

FRANKFURT - Eintracht-Vorstand Axel Hellmann bezeichnete ihn einst liebevoll als "Edelfan" und Präsident Peter Fischer herzt ihn bei jeder Begegnung innig: Tom Frähmke ist SGE-Fan mit jeder Faser seines Körpers - und das, obwohl er gute 6.000 Kilometer von Frankfurt entfernt in New York lebt. In der vergangenen Europapokal-Saison reiste er gleich zweimal nach Deutschland, um sein Team vor Ort zu unterstützen. Die jüngsten Trainingslager der Mannschaft in den USA waren für das lebenslange Vereinsmitglied wie Feiertage. Er hat sogar einen Fanclub ins Leben gerufen, den "EFC New York".

Dieser Fanclub ist Teil der Initiative "New York kicks Coronavirus". In Zeiten wie diesen stehen Fußballfans auf der ganzen Welt zusammen. Es spielt plötzlich keine Rolle mehr, welchen Verein man unterstützt. Und so haben sich in New York Anhänger von 36 verschiedenen Klubs zusammengetan, um Spenden für die Gesundheitseinrichtungen in ihrer Stadt, die besonders heftig von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen ist, zu sammeln.

In der neuesten Episode Adlerauge berichtet Frähmke, wie es zu dieser Aktion kam und wagt eine vorsichtige Prognose, ob und wie die Saison für die Eintracht weitergehen könnte.

