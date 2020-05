Adlerauge #13: Die Eintracht-Spieler des letzten Jahrzehnts

Der VRM-Podcast zur Frankfurter Eintracht. (Grafik: VRM)

FRANKFURT - In den letzten zehn Jahren war bei der Frankfurter Eintracht unfassbar viel los: Abstieg, Aufstieg, Europapokal, Relegation, DFB-Pokalsieg... Langweilig war es definitiv nicht. Und die letzte Dekade war nicht nur sehr ereignisreich: In den Reihen der Eintracht gab und gibt es zahlreiche unvergessene Spieler. Daher haben wir unsere Zeitungsleser gefragt, wer für sie in die Eintracht-Elf des Jahrzehnts gehört. Über 1.000 Leute haben abgestimmt.

Natürlich haben sich auch unsere Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner ihre Gedanken gemacht und ihre Mannschaft zusammengestellt. In der aktuellen Episode präsentieren wir euch das Ergebnis der Leser-Umfrage und verraten, welche vier Spieler auf ihren jeweiligen Positionen bei unseren beiden Hosts ganz vorne dabei sind.

