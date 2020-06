Adlerauge #16: Die neue Eintracht

Der VRM-Podcast zur Frankfurter Eintracht. (Grafik: VRM)

FRANKFURT - Zwei Siege in zwei Spielen: Die Frankfurter Eintracht hat sowohl in Wolfsburg am Samstag als auch am Mittwochabend in Bremen gewonnen und sich so binnen weniger Tage nahezu von allen Abstiegsnöten entledigt. Während man gegen Freiburg noch zahlreiche Chancen und somit am Ende auch zwei Punkte liegengelassen hat, hat sich die SGE in den letzten beiden Spielen von einer neuen Seite gezeigt: Auf einmal ist die Elf von Trainer Adi Hütter vorm Tor treffsicher und effektiv.

In der Tabelle hat sich die Eintracht mit den beiden Siegen ordentlich Luft verschafft. Auf den Relegationsplatz haben die Hessen nun sieben Punkte Vorsprung. Und am Samstag kann gegen Mainz direkt der nächste Big Point gelandet werden.

Doch sind die Frankfurter tatsächlich schon aus dem Schneider? Oder können sie etwas sogar nochmal in Richtung internationale Plätze schielen? Unsere Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner wagen eine Prognose.

