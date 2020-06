Adlerauge #17: Eine gute oder schlechte Saison?

Der VRM-Podcast zur Frankfurter Eintracht. (Grafik: VRM)

FRANKFURT - Noch ein Spieltag, dann ist die Bundesligasaison 2019/20 Geschichte. Die Frankfurter Eintracht hat einen Platz im Mittelfeld sicher. Über die Liga ist eine Qualifikation fürs internationale Geschäft nicht mehr drin. Das erste Mal seit zwei Jahren wird die SGE in der kommenden Spielzeit nicht in der Europa League spielen - klammert man die Mini-Chance, die theoretisch über die noch laufende Europa-League-Saison besteht, einmal aus. Aber war es deshalb eine schlechte Saison der Eintracht? Oder können Fans, Spieler und Verantwortliche dennoch mit dem Abschneiden in der Bundesliga und im DFB-Pokal zufrieden sein?

Unsere beiden Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner versuchen unter diese nicht ganz normale Saison mal einen Strich zu ziehen. Denn obwohl es nicht für einen Platz unter den ersten Sieben gereicht hat, war längst nicht alles schlecht.

