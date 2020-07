Adlerauge #18: Unsere Tops und Flops der Saison

Der VRM-Podcast zur Frankfurter Eintracht. (Grafik: VRM)

FRANKFURT - Am Ende kann die Frankfurter Eintracht als Neunter der abgeschlossenen Bundesliga-Saison durchaus zufrieden sein. Es war eine Spielzeit mit vielen Höhen, aber mindestens genauso vielen Tiefen. Eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Feierte die SGE in der Hinrunde beispielsweise berauschende Fußballfeste, wie bei den fulminanten Siegen gegen den FC Bayern (5:1) oder im Europapokal bei Arsenal London (2:1), lief sie zwischenzeitlich Gefahr, in den Abstiegskampf zu geraten.

Doch die Mannschaft von Trainer Adi Hütter konnte sich unter anderem mit dem überzeugenden 3:0-Sieg beim SV Werder Bremen selbst aus der Affäre ziehen. Für Europa hat es dann zwar dieses Jahr nicht gereicht. Aber unsere Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner sind darüber auch nicht allzu traurig.

In der 18. Episode des Podcasts lassen sie die Saison Revue passieren und küren ihre persönlichen Tops und Flops. Einiges liegt dabei auf der Hand. Anderes wäre aber fast schon wieder in Vergessenheit geraten.

