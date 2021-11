Alex Meier im Interview: „Ich will eine eigene Mannschaft“

ZUR PERSON

Alexander „Alex“ Meier (38) ist in Buchholz bei Hamburg geboren und verbrachte seine ersten Jahre als Fußballspieler bei Vereinen rund um die Hansestadt. Mit zwölf wechselte er zum Hamburger SV, wohin er nach einem Gastspiel beim MSV Hamburg zurückkehrte. Von 1999 bis 2001 trug er erneut das Trikot des HSV, von 2001 bis 2003 spielte er für den FC St. Pauli, bevor er noch einmal ein Jahr beim HSV auflief. Von 2004 bis 2018 trug Meier das Trikot der Frankfurter Eintracht und erzielte in 336 Spielen 119 Treffer. In der Saison 2014/15 wurde er mit 19 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig. Im Sommer 2018 wurde sein Vertrag nicht verlängert. Er spielte noch für den FC St. Pauli und die Western Sydney Wanderers, ehe er zur Saison 2020/21 Co-Trainer der Eintracht-C1-Junioren wurde. Heute ist er in dieser Funktion für die B-Junioren tätig.