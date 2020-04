André Silva fühlt sich bei Eintracht und in Frankfurt wohl

Der Portugiese Andre Silva ist bei der Eintracht und in Frankfurt angekommen. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Für zwei Jahre hat die Frankfurter Eintracht André Silva (24) vom AC Mailand ausgeliehen, der Vertrag des portugiesischen Nationalspielers läuft noch bis 2021. Längst sieht der Stürmer Argumente noch länger zu bleiben. „Ich werde hier gut behandelt, ich mag den Spirit, die Fans und die Liga mit einem fantastischen Fußball“, sagt er. Nicht nur bei der Eintracht fühlt er sich wohl, sondern auch in der Stadt. „In Frankfurt findet man alles, was man braucht, es ist einfach hier zu leben", schwärmt er, „es ist alles nicht so groß, man muss nicht so viel Auto fahren, ich kann leicht in die City laufen.“

Integrationsprobleme sind überwunden

Die anfänglichen Integrationsprobleme hat er überwunden. „Mein Leben war nicht einfach, ein anderes Land, eine andere Sprache, ein anderer Fußball, daran musste ich mich erst gewöhnen“, erzählt er, „jetzt habe ich meinen Weg gefunden und am Ende werde ich ein kompletterer Spieler sein.“ In 25 Pflichtspielen (Liga, Europacup und DFB-Pokal) hat er acht Tore erzielt und vier Vorlagen zu Toren gegeben.

Im neuen Jahr läuft es bei Silva. In den letzten Spielen war er bei Trainer Adi Hütter als einzige Spitze gesetzt. Dafür musste er sein Spiel umstellen. „Körperlicher“ müsse er nun spielen, weil er es meistens mit zwei Gegnern zu tun habe. Nach der Rückkehr von Bas Dost könnte er in Zukunft allerdings wieder einen festen Partner vorne im Angriff haben.

Konkurrenz mit Paciencia um Platz neben Dost und Ronaldo

„Ich bevorzuge es mit zwei Stürmern zu spielen“, gibt er zu, „für mich ist das besser.“ Neben Dost wartete auch sein Landsmann Goncalo Paciencia auf eine neue Chance. Kurios: Paciencia und Silva konkurrieren auch um einen Platz in der Nationalmannschaft neben Weltstar Cristiano Ronaldo. „Er ist unser Kapitän, wir kennen uns also sehr gut“, sagt Silva.

Mit Freude blickt er einem möglichen Neustart der Bundesliga entgegen. „Natürlich ist der Fußball nicht das Wichtigste auf der Welt, aber ich denke jeder vermisst den Fußball“, sagt André Silva, „die Welt des Fußballs gibt den Menschen was.“