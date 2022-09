Angeberwissen für Eintracht-Fans zur Champions-League-Hymne

Um 18.42 Uhr ertönt am Mittwochabend die Champions-League-Hymne in Frankfurt. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Vorfreude und Euphorie der Frankfurter Fans ist in den vergangenen Tagen ins Unermessliche gestiegen. Wer sich in Frankfurt vor dem ersten Champions-League-Spiel der Eintracht umgehört hat, hat immer wieder einen Begriff zu Ohren bekommen: „Gänsehaut“. Schon allein beim Gedanken daran, dass im Waldstadion die sagenumworbene Champions-League-Hymne ertönen wird, lässt die Fans jene Gänsehaut bekommen.



Seit dem Gewinn der Europa League am 18. Mai gibt es beim Anhang fast kein anderes Thema mehr, als den Titelsong der Champions League endlich mal in Frankfurt zu hören. Wir haben ein paar Fakten zur Hymne herausgesucht, damit dieser besondere Moment am Mittwochabend noch ein bisschen besonderer wird.

Wer hat die Hymne geschrieben?

Das Werk stammt aus der Feder des englischen Komponisten Tony Britten und basiert auf dem klassischen Stück Zadok The Priest aus den Coronation Anthems von Georg Friedrich Händel.

Wer singt die Hymne?

Gesungen wird das klassische Werk vom Chor der „Academy of St Martin in the Fields“, ein bekanntes Kammerorchester. Apropos Orchester: Das „Royal Philharmonic Orchestra“ hat die Hymne eingespielt.

Wie lautet der Text?

Viele summen vorm Fernseher wahrscheinlich die Melodie der Champions-League-Hymne mit. Dabei ist der Text gar nicht so schwer. Gesungen wird in den drei offiziellen UEFA-Sprachen: Englisch, Französisch und Deutsch zusammen. Die Hymne in ihrer vollen Länge hat zwei Strophen und einen Refrain, der normalerweise dreimal gesungen wird. Im Stadion ertönen werden aber lediglich die letzten beiden Strophen.

Hier der Text zum Einstudieren:

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Wann wird die Hymne in Frankfurt erklingen?

Der zeitliche Ablaufplan für ein Champions-League-Spiel ist relativ strikt. Entsprechend lässt sich recht genau sagen, wann denn der große Moment in Frankfurt am Mittwoch gekommen ist: Um 18.42 Uhr wird die Melodie im Stadion erklingen und für Gänsehaut bei den Fans sorgen, die diesen Moment noch spezieller gestalten werden, als er ohnehin schon ist: Sie haben eine riesige Choreografie in der gesamten Arena geplant

