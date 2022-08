Angebot abgelehnt: Trapp bleibt bei der Eintracht

Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt. (Foto: René Vigneron)

FRANKFURT - Die Entscheidung ist gefallen – und zwar für seinen Herzensverein. Wie die Bild am Donnerstagmorgen berichtet, hat Eintracht-Keeper Kevin Trapp das Angebot von Manchester United abgelehnt und bleibt damit weiterhin in der Mainmetropole. Am Mittwochabend soll er dem Premier-League-Club abgesagt haben. „Ich habe den Verantwortlichen beider Vereine mitgeteilt, dass ich mich für die Eintracht entschieden habe. Ich habe hier mit der Eintracht Sensationelles erlebt und wir haben zusammen Geschichte geschrieben“, sagte der Saarländer zur Bild.

Trapp hatte ernsthaft darüber nachgedacht, das Angebot von ManU anzunehmen. Was bei einem angeblichen Jahresgehalt von zehn bis elf Millionen Euro und einem Vierjahresvertrag aber nicht sonderlich überrascht.

Auch die englische Zeitung „Telegraph“ hatte bereits darüber berichtet, dass Manchester United Abstand von einer Verpflichtung Trapps genommen hat. Der Grund: Die angebliche Forderung von 25 Millionen Euro sei United zu viel. Neuer Kandidat sei nun der slowakischen Nationalkeeper Martin Dubravka (33) von Newcastle United. Beim HR sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner: „Gute Entscheidung von ManU, wenn sie sich auf einen anderen Torhüter konzentrieren. Wir wollen alle, dass Kevin bleibt.“

