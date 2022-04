Angriff auf HR-Reporter bei Frankfurt-Spiel in London

Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt feiert mit ihren Fans im Stadion. (Foto: Arne Dedert / dpa )

Eintracht Frankfurts Gastspiel bei West Ham United nach eigenen Angaben kurzzeitig attackiert worden. Zu dem Zwischenfall soll es in der ersten Halbzeit am Donnerstagabend gekommen sein, als die Londoner im Europa-League-Halbfinale den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielten. LONDON - Zwei Rundfunkreporter der ARD sind beinach eigenen Angaben kurzzeitig attackiert worden. Zu dem Zwischenfall soll es in der ersten Halbzeit am Donnerstagabend gekommen sein, als die Londoner im Europa-League-Halbfinale den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielten.

Einem der beiden Reporter soll der Kopfhörer von West-Ham-Fans heruntergerissen worden sein. Zudem seien sie geschlagen worden. Schockiert thematisierten die beiden den Vorfall im Radio-Stream. "Wir sind kein Freiwild hier, das ist mal klar", sagten Philipp Hofmeister und Tim Brockmeier nach einem anschließenden Gespräch mit West-Ham-Verantwortlichen. Immer wieder kamen die beiden Reporter anschließend sichtlich geschockt auf den Vorfall zurück - auch da sie in der ersten Halbzeit in unmittelbarer Nähe zu West-Ham-Fans saßen und dann Angst hatten, "wieder etwas in den Rücken zu bekommen".



Schema West Ham United: Areola - Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell - Soucek, Rice, Fornals - Bowen, Antonio, Lanzini (66. Benrahma)



Eintracht Frankfurt: K. Trapp - Tuta, Hinteregger, Touré - Sow, Rode - Knauff, Kostic - Lindström (62. Hauge), Kamada - Borré (90.+3 Ache)



Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande) - Zuschauer: 60.000

Tore: 0:1 Knauff (1.), 1:1 Antonio (21.), 1:2 Kamada (54.)



Gelbe Karten: - / Sow (2), Hinteregger (2)



Die Journalisten forderten in der Folge zusätzliche Ordner zum eigenen Schutz im Olympiastadion an. Nach der Halbzeit bekamen sie jedoch neue Plätze von den Verantwortlichen im Stadion zugewiesen. Nach Angaben des HR hätten die beiden Reporter keine ernsthaften Verletzungen davongetragen. Sie haben das Spiel bis zum Ende kommentiert. Eine Stellungnahme von West Ham, wieso im Bereich der Pressetribüne die Sicherheitsvorkehrungen so lax waren, gibt es bislang nicht.

