Auf diese Gegner trifft die SGE in der Europa League

Die Lose für die Gruppenphase der Europa League sind gezogen.

FRANKFURT - Die Lose sind gezogen und die Gegner der Frankfurter Eintracht für die Gruppenphase der Europa League stehen fest. Die Auslosung am Freitagmittag in Istanbul ergab, dass es die SGE in der Gruppe D mit Olympiakos Piräus (Griechenland), Fenerbahçe Istanbul (Türkei) und Royal Antwerpen (Belgien)zu tun bekommt.

„Das ist eine sehr spannende Gruppe. Wir freuen uns sehr darauf. Unser Ziel ist es natürlich weiterzukommen. Es sind alles gute Mannschaften, die in ihren Ligen erfolgreich waren. Die Auswärtsspiele werden sehr interessant, denn es sind emotionale Teams. Europa ist etwas ganz besonderes für Eintracht Frankfurt“, sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche nach der Auslosungam Freitagmittag in Istanbul.

An folgenden Terminen werden die Spiele ausgetragen:

16. September: Gruppenphase, Spieltag 1

30. September: Gruppenphase, Spieltag 2

21. Oktober: Gruppenphase, Spieltag 3

4. November: Gruppenphase, Spieltag 4

25. November: Gruppenphase, Spieltag 5

9. Dezember: Gruppenphase, Spieltag 6

Die genaue Ansetzung der Partien steht noch aus.