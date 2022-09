Aufgeheizte Stimmung: Pyrotechnik und Böller vor SGE-Spiel

Jetzt teilen:

MARSEILLE - Die Partie von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille in der Königsklasse war von vornherein keine vergnügliche Auswärtsfahrt der rund 5.000 Frankfurter Fans. Marseille ist ein heißes Pflaster, das war im Vorfeld klar und der Club hatte seine Anhänger entsprechend dafür sensibilisiert, dass die Marseiller, die als gewaltbereit und skrupellos gelten, mit großer Vorsicht zu genießen sind.

Vorm Stade Vélodrome, wo die Partie um 21 Uhr angepfiffen wird, ist die Stimmung jedoch hitzig. Schon Stunden vor dem Spiel versammelten sich tausende Franzosen auf der Straße vor der Arena und zündeten ununterbrochen Pyrotechnik in Form von Raketen und Leuchtfackeln sowie Böller und Rauchtöpfe. Die Böllerschläge hallten in ohrenbetäubender Lautstärke bis in Stadion. Und auch dort wurde fleißig weitergezündelt – auch von Frankfurtern Fans ausgehend, die gegen 19 Uhr ihre Plätze im Gästeblock bezogen. Von dort aus flog ein Feuerwerkskörper in eine Gruppe französischer Anhänger, die direkt im Block daneben platziert sind. Aus Eintracht-Sicht völlig unnötig und überflüssig, sind die Anhänger der SGE doch von der Uefa auf Bewährung und eine solche Aktion könnte ein Geisterspiel zur Konsequenz haben. Zwischenzeitlich wurde so viel abgebrannt, dass sich im Stadion ein beißender Geruch ausbreitete.

Frankfurter Fans zünden Pyrotechnik. (Foto: Guido Schiek)

Die Polizei und Sicherheitskräfte sind in großer Zahl vor Ort und versuchen, weitere Vorfälle vor allem im Stadion zu verhindern.

