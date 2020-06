Behrenbecks Blick: Abwehrboss bleibt nur bis zum Winter

(Foto: )

FRANKFURT - Er ist Kapitän, Schlüsselspieler und einer für die Mentalität und den harten Zweikampf wie gegen die Bayern am Mittwoch. Manchmal bringt David Abraham zwar zu viel Impulsivität und Körperlichkeit mit, aber selbst im gehobeneren Alter von 33 Jahren gehört er zu den Topspielern in der Bundesliga. Der Abwehrboss ist wichtig für die Eintracht und fühlt sich nach nunmehr fünf Jahren mittlerweile auch wirklich zu Hause in Hessen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er Interviews noch immer lieber auf Spanisch gibt und eher als introvertierter Zeitgenosse daher kommt. Er ist eben keiner, der von allen geliebt wird oder werden will. Obwohl er ein entscheidender Faktor bei den Adlerträgern ist, will er unbedingt so schnell wie möglich weg. Heimweh nach Argentinien, Sehnsucht nach der Familie und dem Nachwuchs: Intern macht der Innenverteidiger kein Hehl daraus, dass er so schnell wie möglich zurück nach Südamerika möchte. Trotzdem hat er in dieser Woche im exklusiven Interview mit uns deutlich gemacht, dass er kein Mann für Hauruck-Entscheidungen ist. Mindestens ein halbes Jahr bleibt er noch in Frankfurt. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie wir hören. Zu Hause in Argentinien tobt nach wie vor das Chaos. Das Land ist in der Doppelkrise, zwischen Staatspleite und Corona. Auch deshalb hat Abraham seine ursprünglichen Pläne, noch einmal in der Heimat zu spielen, ad acta gelegt. Der Argentinier plant derzeit eigentlich nur von Monat zu Monat und hofft, dass sich die Lage in seiner Heimat verbessert, um dann zurückzukehren und die Fußballer-Rente zu genießen. Beruflich plant er von Transferperiode zu Transferperiode. Auch deshalb sagt er, dass er erst einmal nur ein weiteres halbes Jahr fix in Frankfurt bleibt. Die Eintracht hat damit zwar vorerst Planungssicherheit und dennoch einen klaren Auftrag für die Kaderplanung: Mindestens ein Innenverteidiger muss im Sommer her, der in Ruhe aufgebaut werden kann und dann wahrscheinlich ab Winter die Position übernehmen soll. Eben dann, wenn Abraham in seine geliebte Heimat zurückkehrt.

Autor Marc Behrenbeck (38) ist Reporter beim TV-Sender Sky Sport News. Der Frankfurter berichtet hautnah von den Bundesliga-Fußballern der Eintracht.