Behrenbecks Blick: Kevin Trapps Zukunft liegt am Main

Führungsspieler und Identifikationsfigur für die Fans: Eintracht-Keeper Kevin Trapp. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Er ist der heimliche Kapitän, der Kopf der Mannschaft und vor allem ein enorm wichtiger Führungsspieler der Frankfurter Eintracht. Kevin Trapp ist für die SGE sowie die Fans ein sehr wichtiger Identifikationsfaktor. Und das soll er auch noch ganz lange bleiben. Vor einigen Wochen hatte Sportvorstand Markus Krösche bereits ausgeplaudert, dass er sich gut vorstellen kann, dass Trapp seine Karriere irgendwann mal in Frankfurt beendet. Genau dieses Projekt nimmt jetzt immer mehr Fahrt auf. Zwar gab es, so hören wir, noch keine finalen konkreten Verhandlungen, die Weichen sind allerdings bereits voll auf Verlängerung gestellt. In der persönlichen Karriereplanung ist ein Wechsel aktuell nämlich überhaupt nicht vorgesehen. Der Keeper will seinen Vertrag verlängern und vielleicht auch für immer in Frankfurt bleiben. Zunächst will er aber erst mal seine aktive Karriere irgendwann in Frankfurt beenden. Auch deshalb hat sich Trapp eine neue Beratungsagentur gesucht. Sein bisheriger Agent, Lewandowski-Berater Pini Zahavi, wird vor allem für Transfers verpflichtet. Er ist ein klassischer Dealmaker, der für Spieler einen neuen Verein findet und gute Kontakte zu den Topclubs Europas hat. Da allerdings im Hause Trapp kein Deal ansteht, hat sich der Nationaltorwart mittlerweile umorientiert. Nun wird er von Volker Struth beraten, der federführend für die Vertragsverlängerung und die Vermarktung des Torhüters verantwortlich sein soll. Denn Letzteres ist ein wichtiger Mosaikstein in der Karriereplanung des Eintracht-Spielers. Trapp interessiert sich privat etwa sehr für Mode, Lifestyle und Business. Auch in diesem Segment will sich der Start-Up-Unternehmer (hat unter anderem eine Firma, die Kuhmilchalternativen produziert) weiterentwickeln. Für den Online-Modeanbieter "About you" etwa hat Trapp kürzlich mit an einer Modelinie gearbeitet. Fest steht aber: Seine sportliche Zukunft liegt am Main, jetzt muss man sich nur noch auf die Details der Konditionen einigen.

Autor Marc Behrenbeck (39) ist Reporter beim TV-Sender Sky Sport News. Der Frankfurter berichtet hautnah von den Bundesliga-Fußballern der Eintracht.