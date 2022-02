Bei der Eintracht geht es auch mal ohne die großen Stars

Kamada und Kostic zurück

Gute Nachrichten aus dem Lazarett der Eintracht: Daichi Kamada ist nach seiner Muskelverletzung am Dienstagnachmittag ins Mannschaftstraining eingestiegen. Filip Kostic hat nach seiner Grippe mit individuellem Training begonnen, soll am Mittwoch wieder mit der Mannschaft üben. Zudem soll nach letzten Untersuchungen auch Makoto Hasebe bald das Krankenhaus verlassen dürfen. Der Japaner hatte sich beim Spiel in Stuttgart eine Verletzung des Brustkorbes zugezogen. Die Eintracht hofft, dass die Ausfallzeit nicht so lange sein wird. Meldungen, der älteste Bundesligaspieler (38) könne mindestens sechs Wochen nicht spielen, seien reine Spekulation. Zurück im Training ist nach seinem Sonderurlaub nach dem Afrika-Cup auch Aymen Barkok.