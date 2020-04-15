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Mittwoch, 15.04.2020 - 15:34
3 min

Bei der Eintracht geht Suche nach Talenten weiter

Keine Spiele, kein Scouting mehr? Von wegen. Ben Manga, Chefscout von Eintracht Frankfurt, treibt die Suche nach neuen Spielern für die SGE weiter voran.

Von Peppi Schmitt
Chefscout Ben Manga (links) und Sportvorstand Fredi Bobic arbeiten bei der Eintracht eng zusammen. Archivfoto: Hübner

Chefscout Ben Manga (links) und Sportvorstand Fredi Bobic arbeiten bei der Eintracht eng zusammen. (Archivfoto: Hübner)

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