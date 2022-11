Ben Manga verlässt Eintracht Frankfurt

Ben Manga lacht beim Trainingsauftakt von Eintracht Frankfurt am Frankfurter Stadion. (© Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Ben Manga, Direktor Profifußball der Eintracht Frankfurt Fußball AG, wird den hessischen Fußball-Bundesligisten mit sofortiger Wirkung verlassen. Beide Parteien haben sich am heutigen Mittwoch auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt und den bis 2026 laufenden Vertrag aufgelöst. Das teilte der Verein am Abend mit.

Mangas Weg soll nach England führen

Der 48-jährige Manga hatte zuletzt in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen mit dem Eintracht-Vorstand seinen Wunsch hinterlegt, den Klub zu verlassen. Aufgrund der Verdienste Mangas in den vergangenen Jahren wurde diesem Anliegen entsprochen. Manga kam 2016 zur Eintracht und arbeitete zunächst unter dem ehemaligen Sportvorstand Fredi Bobic als Chefscout und Kaderplaner. In rund sechseinhalb Jahren war er mitverantwortlich für den Aufbau und die Ausrichtung der Scoutingabteilung und die damit verbundene Transferpolitik. Medienberichten zufolge soll Manga beim englischen Zweitligisten FC Watford den Posten als Sportdirektor übernehmen.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagt: „Ben hat in den vergangenen Jahren in seiner Funktion als Chefscout eine hervorragende Arbeit geleistet und einen großen Anteil am Erfolg. Dies verdient absoluten Respekt und Anerkennung. Sechseinhalb Jahre sind im Fußball eine lange Zeit. Umso wichtiger ist es uns, dass das Auseinandergehen einvernehmlich und respektvoll vonstatten geht. Dies gilt auch für weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Scoutingbereich, die uns in diesem Zuge verlassen werden.“ Auf Instagram hatte bereits Helena Costa ihren Abschied von der Eintracht verkündet. Sie gehörte zu Mangas Team.

Manga der Mann für die wichtigen Transfers

Ben Manga sagt: „Ich bedanke mich für sechseinhalb tolle Jahre bei der Eintracht. Es gab viele schöne Momente und große Erfolge zu feiern. Für mich war es eine sehr intensive und unvergessliche Zeit, doch jetzt möchte ich ein neues Kapitel aufschlagen. Das war keine Entscheidung gegen die Eintracht, sondern für einen neuen Weg. Ich bedanke mich bei der Klubführung für die konstruktiven und respektvollen Gespräche. Es ist mir sehr wichtig, dass wir im Guten auseinandergehen.“

Der Talentspäher war bei der Eintracht für wichtige Transfers verantwortlich. So kamen unter seiner Regie Spieler wie Tuta, Evan Ndicka, Ante Rebic, Luka Jovic, Sebastien Haller und zuletzt auch Randal Kolo Muani sowie Eric Dina Ebimbe zur Eintracht.