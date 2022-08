Benfica will Daichi Kamada – Eintracht will ihn behalten

Daichi Kamada. (Foto: dpa/Ronny Hartmann)

FRANKFURT - Wieder einmal meldet ein Medium einen Abgang bei der Frankfurter Eintracht. Und wieder einmal, so wie bei Djbril Sow und Newcastle United und Kevin Trapp bei Manchester United, bleibt aller Voraussicht nach alles beim Alten. Die portugiesische Zeitung „Record“ schreibt, dass Daichi Kamada (26) sich in Verhandlungen mit Benfica Lissabon befindet, ein Deal sei der Tageszeitung zufolge “sehr nahe“.



Die Eintracht wollte dies nicht bestätigen, obwohl die grundsätzliche Bereitschaft besteht, für Kamada ein Jahr vorm Auslaufen seines Vertrages noch eine Ablösesumme zu erzielen. Doch aus sportlichen Gründen, so die Informationen aus dem Klub, soll Kamada bleiben. Er wird auch heute im Kader fürs Spiel in Bremen stehen. Benfica spielt unter dem neuen Trainer Roger Schmidt auch in der Champions-League, ist aber wohl nicht in der Lage eine Ablösesumme jenseits der 10 Millionen Euro zu bezahlen.

